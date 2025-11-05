"Il Kairat a San Siro in Champions è un sogno a occhi aperti per il Kazakistan, un successo per tutto il Paese, al di là del risultato della partita". Lo ha detto Federico Albini, Console onorario del Kazakistan a Milano, parlando alla Gazzetta dello Sport della gara in programma stasera alla Scala del Calcio. 
La squadra di Rafael Urazbakhtin sfiderà l'Inter che Albini definisce 'un modello dentro e fuori dal campo'. 

Sezione: News / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 19:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
