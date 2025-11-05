Piotr Zielinski nel prepartita di Sky presenta la sfida di questa sera al Kairat: "Sulla carta tutti penseranno che possa essere facile ma non sarà così, abbiamo visto che è una squadra interessante con giocatori di qualità e quindi dobbiamo essere attenti. Hanno fatto 4 turni di preliminare, si godono questa competizione e faranno di tutto per darci fastidio.

Il gol col Verona? Ero felicissimo di aver segnato anche perché mancava da tanto tempo, bella palla di Calha ed è venuto un gran gol, sono contento ma ora pensiamo alla partita di oggi che è molto importante".