Piotr Zielinski nel prepartita di Sky presenta la sfida di questa sera al Kairat: "Sulla carta tutti penseranno che possa essere facile ma non sarà così, abbiamo visto che è una squadra interessante con giocatori di qualità e quindi dobbiamo essere attenti. Hanno fatto 4 turni di preliminare, si godono questa competizione e faranno di tutto per darci fastidio.
Il gol col Verona? Ero felicissimo di aver segnato anche perché mancava da tanto tempo, bella palla di Calha ed è venuto un gran gol, sono contento ma ora pensiamo alla partita di oggi che è molto importante".
Sezione: News / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 19:50
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
