"La Roma ha iniziato il campionato molto bene. È un'ottima squadra, con calciatrici di ottima qualità, ma anche noi siamo un'ottima squadra". Parola di Ivana Andrés Sanz, difensore spagnolo dell'Inter Women che ai microfoni di Inter TV presenta così la sfida contro le giallorosse: "Le partite contro di loro sono sempre molto intense e dobbiamo sempre dare il massimo, sia a livello individuale che di squadra".

"Dobbiamo essere molto concentrate, giocare come sappiamo e aiutarci molto l'una con l'altra - aggiunge -. Ci aspettiamo che non sarà facile, ma sappiamo che si può fare. L'anno scorso sono state partite molto equilibrate e ci aspettiamo che lo saranno anche quest'anno".