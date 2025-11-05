Con il gol segnato all'Union Saint-Gilloise nell'ultimo turno, Lautaro Martinez è arrivato a quota 24 reti in Champions League con la maglia dell'Inter. Il Toro è il quarto miglior marcatore argentino nella storia della competizione, dietro a Lionel Messi (129), Sergio Agüero (41) e Hernán Crespo (25).

Il capitano nerazzurro ha segnato 11 gol nelle ultime 10 partite: nessun giocatore ha segnato più volte in una delle principali competizioni europee dall'inizio di quest'anno solare (anche Harry Kane è a quota 11).