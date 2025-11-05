"Due pareggi e più di qualche rimpianto. Napoli e Juventus non vanno oltre al punto rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Sporting. Entrambe in casa, entrambe con una classifica un po’ così. Il Napoli a 4 punti, la Juve a 3 senza ancora aver vinto una partita. Certo, la strada è ancora lunga e c’è tutto il tempo per rimediare. Una cosa mi pare abbia accomunato ieri le squadre di Conte e Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due sono calate a livello d’intensità e pericolosità nel secondo tempo. Perché? La mia spiegazione è la solita: in Champions League si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano meno e non hai il tempo per rifiatare. Le italiane non ci sono abituate, o almeno non tutte, così vanno in sofferenza". Così Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport circa il martedì opaco delle italiane.

E oggi in campo Inter e Atalanta. "Chivu ha l’occasione di restare in testa al girone a punteggio pieno contro i kazaki del Kairat, avversari sulla carta modesti. Juric, invece, fa visita al Marsiglia del nostro connazionale De Zerbi in una partita che spero sia spettacolare", sottolinea Capello.

