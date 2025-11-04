Giornata di vigilia in casa Inter: domani si torna in campo in Champions a San Siro contro il Kairat Almaty. La fatica - come spiega la Gazzetta dello Sport - comincia a farsi sentire nelle gambe di chi ha giocato di più in questo pezzo di stagione. Lautaro è uno di quelli apparsi più in difficoltà e per fortuna, dopo oltre un mese, tra i convocati si rivedrà Thuram.

In attacco, appare certa una maglia per Esposito, partito dalla panchina a Verona. E diverse saranno le novità anche negli altri reparti. "In difesa è prevedibile il rientro di uno dei due centrali classici, Acerbi o De Vrij, che sono rimasti in panchina a vantaggio di Bisseck nelle ultime due di campionato - si legge -. Il giovane tedesco però potrebbe essere confermato a destra, con Akanji lasciato prudenzialmente a riposo in vista della Lazio. Tra i cinque di centrocampo stavolta potrebbe fermarsi Calhanoglu, mai escluso finora da Chivu per scelta tecnica. In questo caso Barella, che ha giocato solo uno spezzone al Bentegodi, giocherebbe regista con l’inserimento di un’altra mezzala, verosimilmente Frattesi che è adatto a muoversi sul centrodestra. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco".