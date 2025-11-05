Luigi Turci, ex portiere di Sampdoria e Udinese, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web soffermandosi sull'episodio del gol di Giovane in Verona-Inter e sulle responsabilità di Yann Sommer nella circostanza: "Stiamo parlando di una situazione di una difficoltà estrema. Giovane è stato bravissimo, ha incrociato un tiro molto potente da distanza ravvicinata. Per assurdo dico che è stato bravo a toccare quella palla: molti non l'avrebbero nemmeno toccata".

Una battuta anche sulla corsa per lo Scudetto: "Tante squadre possono sperare. L'Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata lì. Il Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l'Inter. La Juve rimane temibile, ora ha un allenatore di ancora più grande esperienza e che ha già vinto. La Roma secondo me è la grande sorpresa: ha perso con il Milan, ma abbiamo visto in che modo. Il Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare".