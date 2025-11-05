Il giocatore di Inter U23 scelto per il matchday programme di Inter-Kairat è Francesco Stante. "Sono un giocatore che abbina fisicità e tecnica - dice di sé stesso Stante -. Mi piace essere sempre dentro la partita, in ogni fase di gioco. Credo sia fondamentale riuscire a leggere le situazioni prima che accadano in campo per poter reagire con lucidità. Mi piace lo scontro leale, mettere la mia fisicità e l’intensità al servizio della squadra, sempre con correttezza e rispetto per l’avversario".

"I miei idoli da bambino sono sempre stati i grandi difensori della storia recente dell’Inter, quelli che ho avuto come riferimento durante il mio percorso nel settore giovanile nerazzurro. Penso a giocatori come Zanetti, Samuel e Bastoni, che hanno rappresentato modelli di professionalità, carattere e dedizione. E poi Mister Chivu, che ho avuto la fortuna di avere come allenatore in alcune fasi del Settore Giovanile: da lui ho imparato tanto e, perché no, spero un giorno di rincontrarlo in prima squadra".

"Ho coltivato il sogno di diventare calciatore con forza e determinazione, senza mai arrendermi - prosegue Stante -. So che è un percorso pieno di difficoltà, ma proprio questa consapevolezza mi ha spinto a dare sempre di più, ogni giorno. La mia voglia di arrivare è ciò che mi dà la forza di superare qualsiasi ostacolo, di continuare a lavorare e migliorare, passo dopo passo, con la stessa passione di quando ho iniziato. Siamo professionisti e indossiamo una maglia importante, che porta con sé grandi responsabilità. Per questo cerco di curare ogni dettaglio, non solo in campo ma anche fuori, seguendo uno stile di vita sano e abbinando il lavoro fisico a un’attenta preparazione mentale. Mi piace studiare gli avversari attraverso i video, analizzarne i movimenti e le caratteristiche".