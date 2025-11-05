Torna la Champions League e l'Inter, a Milano, ospita il Kairat Alamty per la quarta giornata della fase campionato. L'obiettivo, inutile dirlo, è quello di proseguire sul percorso netto che fin qui conta già tre vittorie su tre e ottenere un altro successo per poi affrontare le altre quattro gare con un po' più di serenità, considerando anche l'alto livello degli avversari.

QUI INTER – Chivu recupera Thuram: questa è la notizia di giornata. Il tecnico romeno, finalmente, ha tutti gli attaccanti a disposizione, anche se ovviamente il francese non può avere i novanta minuti. Dal 1', dunque, dovrebbero partire Lautaro ed Espostio, con Tikus e Bonny pronti dalla panchina. Ma attenzione alla sorpresa dell'ex Parma dal via in coppia con Pio e il Toro inizialmente fuori. Cambia anche la difesa: Bisseck pronto a ripartire da braccetto di destra, Carlos Augusto sull'altro versante e De Vrij in vantaggio su Acerbi. Modifica massiccia anche in mezzo: Barella da play tra Frattesi e Zielinski: rifiata Calhanoglu. Dumfries e Dimarco, dopo l'iniziale panchina di Verona, tornano padroni delle fasce.

QUI KAIRAT ALMATY – Poche novità in casa Kairat, alla prima storica nello scenario di San Siro. Il tecnico Urazbakhtin deve rinunciare al capitano Martynovich e va verso la conferma del 4-2-3-1 con Sorokin-Shirobokov come coppia centrale di difesa. Ballottaggio in mezzo tra Arad e Glazer. Occhio al giovanissimo Satpayev, già opzionato dal Chelsea, che sarà il punto di riferimento avanzati.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Calhanoglu, Sucic, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mkhitaryan, Darmian, Palacios, Di Gennaro.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luis Mata; Arad, Kasabulat; Gromyko, Jorginho, Mrynskiy; Satpayev.

Panchina: Zarutskiy, Kurgin, Zaria, Baibek, Sadybekov, Glazer, Edmilson, Ricardinho.

Allenatore: Urazbakhtin.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Martynovich.

ARBITRO: Godinho.

Assistenti: Rui Teixeira e Almeida.

Quarto ufficiale: Nobre.

Var: Narciso.

Avar: Tiago Martins.

