Sarà Daniele De Rossi l'erede di Patrick Viera sulla panchina del Genoa. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, riferendo anche che l'ex Roma dovrebbe guidare il Grifone già domenica al Ferraris contro la Fiorentina (anche se a distanza, causa squalifica).

"De Rossi è atteso in città probabilmente già nella serata odierna - scrive la rosea -. Domani, dopo la firma del contratto sino alla fine del campionato, incontrerà la squadra a Pegli e guiderà la prima seduta. Il nuovo allenatore rossoblu dovrà però seguire la prossima con la Fiorentina al Ferraris dalla tribuna, rimandando così il suo debutto in panchina".

