Si avvicina sempre di più il momento del passaggio di consegne dal Comune di Milano a Inter e Milan di San Siro, stadio e aree limitofe comprese. Secondo Sportitalia, infatti, è in corso in uno studio notarile del centro di Milano il rogito che porterà i due club all'acquisto. Operazione, si legge ancora, chiusa in tempo per evitare il vincolo sul secondo anello e annuncio in arrivo nelle prossime ore.