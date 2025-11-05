Per la quarta giornata del maxi girone di Champions League contro il Kairat Almaty, nonostante un avversario non certo di richiamo, la passione dei tifosi interisti ha prevalso riempiendo il Meazza. Nello specifico, come comunicato dal club, sono 69.983 gli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto milanese.

Nutrita anche la presenza nel settore ospiti: 1.678 spettatori.

Mer 05 novembre 2025
