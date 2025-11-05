Nell'intervista concessa a Il Romanista, Lorenzo Pellegrini elenca anche le squadre che secondo lui si contenderanno lo scudetto. Il centrocampista della Roma vede il Napoli davanti a tutte: "Ha vinto e hanno fatto determinate cose che stanno continuando a fare. E hanno messo dentro parecchi giocatori importanti".

Subito dopo i campioni in carica arriva l'Inter: "Semplicemente per i giocatori, per la loro qualità e la loro esperienza - spiega Pellegrini -. Si nota che il gruppo segue tanto Chivu, lo rispetta e ci crede. Poi c'è il Milan, che ha una squadra forte. Noi dobbiamo guardare noi stessi e basta".