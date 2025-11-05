Doppia tegola sulla trequarti per la Roma, sempre più in emergenza in attacco. Nel giro di pochi giorni hanno infatti alzato bandiera bianca per infortunio sia Paulo Dybala che Leon Bailey. L'argentino, che si è fatto male nell'ultimo match giocato dai giallorossi contro il Milan, ha accusato una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba sinistra che dovrebbe tenerlo fermo per circa 40 giorni. Diverso il discorso del giamaicano: il problema muscolare accusato in allenamento gli causerà una stop di circa 20 giorni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.