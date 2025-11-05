"Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 25 ottobre contro l'Inter è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A" si legge sulla nota attraverso la quale la Lega Serie A rende noto il nuovo 'giocatore' del mese. Secondo i fan del campionato italiano, "la perfetta conclusione dal limite dell'area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni lo splendido tiro di sinistro nell'angolo lontano di Nico Paz contro la Juventus".

Sezione: News / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 17:26
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print