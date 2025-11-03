In data odierna, presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, la calciatrice di Inter Women Haley Bugeja è stata sottoposta ad accertamenti al ginocchio sinistro in seguito all’infortunio subito nella gara contro la Roma. Gli accertamenti, fa sapere il club milanese, hanno evidenziato un interessamento di basso grado del legamento collaterale mediale. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 19:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print