In vista della partita di questa sera tra Inter e Kairat ci sarà un robusto ricorso al turnover. In attacco, dove potrebbe partire la coppia Bonny-Esposito dal 1', nonché in difesa, dove c'è stata molta rotazione e nelle ultime due partite ha giocato da perno centrale Bisseck.

Una rotazione ampia che, secondo il Corriere della Sera, qualcuno non gradisce. Tra questi Acerbi, che è partito in panchina 6 volte su 13. Ancora meno ha giocato De Vrij. «Qualcuno è più incazzato perché non ha giocato quando se lo aspettava, ma le mie scelte sono ragionate», ha risposto Chivu.