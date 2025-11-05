Buona vittoria per l'Inter Primavera. I nerazzurri vincono 3-0 contro il Kairat Almaty e conquistano tre punti importanti nel percorso in Youth League. Dopo essere partiti forte, i nerazzurri l'hanno sbloccata con un rigore conquistato e trasformato da Mosconi. Poi, prima dell'intervallo il 2-0 di Zarate, bravo a girare in porta il cross di Ballo. Il secondo tempo è iniziato sulla falsariga del primo, con l'Inter aggressiva e il Kairat più attento. Al 54' Iddrissou ha chiuso definitivamente i conti. Il risultato agevole ha sicuramente portato la squadra di Carbone ad abbassare un po' l'intensità. Bravo però Taho a mantenere la rete inviolata. Nel finale anche una traversa di Toleukhan, con i kazaki che avrebbero meritato un gol.

IL TABELLINO

Marcatori: 21' su rig. Mosconi (I), 37' Zarate (I), 54' Iddrissou

INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Breda, 6 Maye (75' 14 Marello), 3 Williamson; 10 Cerpelletti (75' 16 Mancuso), 4 La Torre, 8 Zarate (83' 17 Humanes); 7 Mosconi (56' 18 El Mahboubi), 9 Iddrissou (56' 20 Kukulis), 11 Gjeci.

A disposizione: 12 Galliera, 13 Pavan, 15 Putsen, 19 Zouin.

Allenatore: Benito Carbone

KAIRAT ALMATY (4-3-3): 82 Kalmurza; 32 Nurgaliyev, 53 Shen (66' 37 Petrik), 47 Bazarbayev, 59 Tashpulatov (66' 46 Nurbolat); 36 Kalikulov (46' 43 Toleukhan), 57 Duisenbek, 42 Abish (75' 83 Makhametzhan; 87 Tuyakbayev, 79 Birkurmanov (46' 89 Bagdat), 81 Bekbolat

A disposizione: 31 Reimov, 39 Omar-Akhunov, 43 Toleukhan, 48 Ismagulov

Allenatore: Zhora Arutyunyan

Ammoniti: Tuyakbayev (K), Williamson (I), Breda (I), Nurbolat (K), El Mahboubi (I), Makhametzhan (K)

Recupero: 2'; 4'

Arbitro: Alexandros Tsakalidis

Assistenti: Vasileios Nikolakakis; Athanasios Kollias

Quarto uomo: Kevin Bonacina

90'+4 - Finisce qui la gara di Youth League: Inter batte Kairat 3-0.

90' - Quattro minuti di recupero.

87' - Kairat ancora pericoloso: traversa di Toleukhan dopo l'errore in disimpegno dell'Inter.

85' - Makhametzhan ammonito: fallo in ritardo su El Mahboubi.

83' - Ultimo cambio per Carbone. Dentro Humanes, fuori l'autore del 2-0 Zarate.

82' - Ammonito El Mahboubi per perdita di tempo.

81' - Marello calcia bene sopra la barriera. In qualche modo Kalmurza si salva, pur finendo dentro la porta dopo la parata.

80' - Giallo anche per Nurbolat, che ha steso El Mahboubi nei pressi dell'area di rigore.

77' - Bekbolat calcia a giro di sinistro: Taho si supera e alza sopra la traversa una palla altrimenti indirizzata in fondo al sacco.

75' - Altre due sostituzioni in casa Inter. Esce Mayé, entra Marello. Fuori anche capitan Cerpelletti per Mancuso. Il Kairat invece finisce i cambi: Makhametzhan entra per Abish.

72' - Ammonito Breda, colpevole di un fallo in scivolata al limite dell'area.

69' - Squillo Kairat: Tuyakbayev calcia a lato dal limite dell'area. Palla fuori non di molto.

66' - Cambi nel Kairat: escono Shen e Tashpulatov, entrano Petrik e Nurbolat.

65' - L'Inter si distende bene e arriva al tiro con Ballo. Palla sul fondo. Forse poteva optare per il cross.

56' - Cambi anche per Carbone. L'autore del gol Iddrissou fa spazio a Kukulis, dentro anche El Mahboubi per Mosconi.

IL GOL - Bella azione dell'Inter, in particolare con Cerpelletti, che salta il marcatore e imbuca per Iddrissou. L'attaccante ignora Gjeci e sceglie la soluzione personale. Il suo tiro è centrale ma Kalmurza è mal posizionato. 3-0 per la squadra di Carbone.

54' - GOOOOOOLLLL DELL'INTER! Iddrissou! Il centravanti questa volta non sbaglia e batte un Kalmurza rivedibile. Partita in ghiaccio.

52' - Occhio a Iddrissou. Il centravanti di Carbone calcia forte da posizione defilata: palla che si impenna.

49' - Errore in disimpegno dell'Inter. Calcia Bekbolat dopo una bella azione della squadra ospite. Taho respinge.

17.08 - Via alla ripresa al Centro Sportivo Facchetti. Si riparte dal 2-0 della prima frazione.

17.07 - Due cambi all'intervallo per il Kairat. Dentro Bagdat e Toleukhan. Lasciano il campo

Buon primo tempo per l'Inter Primavera. Pur non creando grandissime occasioni, la squadra di Carboni ha ben amministrato la gara. Al 21' l'episodio che ha sbloccato la gara, con il rigore di Mosconi. Poi il raddoppio di Zarate su sviluppo di palla inattiva: bel gol per lui, in girata, su assist di Ballo. Da segnalare anche una grande occasione per il Kairat nel finale: i nerazzurri non potranno quindi abbassare l'attenzione.

45'+2 - Fischia due volte il direttore di gara. Si rientra negli spogliatoi sul 2-0 per l'Inter.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

43' - Grande occasione Kairat. Birkurmanov calcia di prima, servito dalla destra con un cross rasoterra: tiro alto. Brivido però per l'Inter.

39' - Un po' di nervosismo ora per gli ospiti. Ammonito mister Arutyunyan per proteste.

IL GOL - Bel gol di Zarate. Sugli sviluppi di corner la sfera arriva a Ballo, che alza la testa e mette un bel cross. Zarate si libera della marcatura e gira in porta al volo. Palla a fil di palo e 2-0.

37' - GOOOOOLLLL DELL'INTER! Grande girata di Zarate, ben servito da Ballo. Raddoppio per i nerazzurri!

34' - Punizione dalla destra ben battuta da Cerpelletti. Iddrissou colpisce di testa e non trova la porta. Tutto fermo comunque per un fallo in mischia.

29' - Il Kairat si complica la vita con un errore in costruzione dal basso. Iddrissou protegge palla per l'accorrente La Torre, che calcia basso e forte dal limite dell'area. Para bene Kalmurza, bravo a distendersi alla sua destra e respingere.

27' - Prima parata per Taho. Bekbolat calcia da dentro l'area ma non riesce a dare forza. Il portiere albanese blocca in presa bassa.

25' - Momento di tensione tra Tuyakbayev e Williamson, dopo un fallo del primo sul secondo. Ammoniti entrambi.

IL GOL - Rigore impeccabile dell'ala destra nerazzurra, che apre il piattone mancino e la mette dove Kalmurza non può arrivare. Ottima realizzazione, anche perchè il portiere ospite aveva indovinato il lato dove buttarsi.

21' - GOOOOL DELL'INTER! Mosconi glaciale! Kalmurza battuto e palla in rete! La squadra di Carbone è avanti 1-0.

19' - Rigore per l'Inter! Steso Mosconi al momento del tiro. Sarà lo stesso Mosconi a calciare dagli 11 metri.

16' - Iddrissou questa volta viene servito con i tempi giusti. Il centravanti perde però l'attimo per calciare. Nulla di fatto per un'Inter che sta guadagnando metri e fiducia.

13' - Già in un paio di occasioni l'Inter ha avuto la possibilità di verticalizzare su Iddrissou lanciato in profondità: in entrambe le situazioni è mancata un po' di precisione.

8' - Ci prova La Torre su schema da angolo: presa sicura rasoterra di Kalmurza.

7' - Inter pericolosa con Iddrissou, cercato da Mosconi ma anticipato di testa. Si salva in corner la difesa ospite.

4' - Avvio di partita dove l'intensità prevale sulla qualità: già diversi fischi dell'arbitro.

16.04 - Fischia Tsakalidis: è iniziata Inter-Kairat Almaty!

16.00 - Squadre in campo al Centro Sportivo Facchetti. Inter in terza maglia grigia e arancione, Kairat con la maglia bianca da trasferta

Il cammino europeo dell'Inter Primavera di Benny Carbone continua nel quarto turno della fase campionato di Youth League. Dall'altra parte i kazaki del Kairat Almaty, che arriva alla sfida senza aver ancora trovato un punto nelle prime tre giornate. Ecco le formazioni ufficiali, con il calcio d'inizio alle ore 16.00.

