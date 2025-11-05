L'infermeria del Milan comincia a svuotarsi. L'ultima buona notizia per i rossoneri arriva dall'allenamento di questa mattina: a Milanello è tornato a lavorare con il gruppo Christian Pulisic, nelle ultime settimane fermo ai box per un problema muscolare rimediato con gli Stati Uniti durante la sosta di ottobre. L'americano è quindi recuperato per la trasferta del weekend a Parma e, di conseguenza, anche per il derby contro l'Inter del prossimo 23 novembre. Lo riporta Sky Sport.