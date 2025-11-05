"Un mese fa aveva avevo giocato poco, solo dieci minuti, quindi ovviamente è stato un po' difficile quando sono tornato in Nazionale" ha ammesso Gustav Isaksen, parlando dell'inizio stagionale difficile a Sport.tv2.dk. "Un mese fa aveva avevo giocato poco, solo dieci minuti, quindi ovviamente è stato un po' difficile quando sono tornato in Nazionale. Ora mi sento meglio, mi sono divertito ad aiutare la squadra. Prima della sosta per le Nazionali dobbiamo giocare una gara contro l'Inter. Con la Danimarca giocheremo due partite davvero importanti, non sarà semplice, non so se andremo al Mondiale o meno. Penso però che sono arrivate nel momento giusto, io mi sento bene e sono pronto a dare il massimo per la mia Nazionale".