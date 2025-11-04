Il Corriere dello Sport approfondisce il discorso relativo al contatto tra Bisseck e Giovane che ha generato diverse polemiche per il colore del cartellino (giallo) sventolato sotto il naso dell'interista.

"L’entrata su Giovane lanciato verso Sommer divide gli stessi arbitri, non tutti erano d’accordo sul giallo comminato da Doveri - si legge -. L’entrata è apparsa (soprattutto live) da rosso, anche (e lo pensano pure i vertici della CAN) per la vigoria sproporzionata con la quale Bisseck arriva sull’avversario. Un caso che Rocchi ha “girato” alla Uefa per avere conforto e confronto. Anche a Nyon ritengono dirimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo. Resta che Giovane tocca il pallone verso la sua destra perché da sinistra arriva scomposto Bisseck, dunque la «direzione generale» è una conseguenza. Non fosse stato placcato, il giocatore del Verona avrebbe raggiunto facilmente il pallone. E poi, come diceva l’indimenticato Farina: la decisione più giusta è quella che ha bisogno di meno spiegazioni. Qui abbiamo interrogato anche Rosetti.... Di sicuro, era d’accordo con Rocchi il suo vice, Di Liberatore, che a Doveri ha assegnato un bell’8.70, che significa gara perfetta. Già, il pestone di Lautaro a Bella Kotchap senza giallo l’abbiamo immaginato...", scrive con sarcasmo il CdS.

Non solo Verona. Il quotidiano romano sottolinea un Rocchi infuriato per la gestione di Rapuano in Fiorentina-Lecce (Ranieri doveva essere espulso, hai voglia a dire che bisogna usare il pugno di ferro contro le proteste). "Cazziatone anche per Ayroldi (stesso motivo), mentre sulla gestione del rigore, il giorno dopo, nel mirino è finito anche Massa (con Maresca) per una OFR senza senso. Il contatto Pierotti-Ranieri c’è. Calcetto o no a Saelemaekers dopo il rigore parato in Milan-Roma? Per la CAN è «un caso, movimento dovuto al posizionamento», a molti il dubbio resta. La certezza è che il giocatore, per l’esultanza irriguardosa, era da rosso". Il riferimento è a Milan-Roma con arbitro Guida.