Dopo la sua prima partita sulla panchina della Juventus, giocata e finita per 1-1 contro lo Sporting Lisbona allo Stadium, Luciano Spalletti intervistato da Sky ha caricato l'ambiente in vista del percorso appena iniziato: "È stata una cornice bellissima, lo stadio tutto pieno, poi questo stadio qui tutto addosso ti crea un'atmosfera bellissima e l'hanno percepita anche i calciatori, perché poi abbiamo fatto meglio, le abbiamo fatte ad alta velocità, abbiamo fatto delle buone cose. Poi è chiaro che si può sempre migliorare, però tutti insieme, secondo me riusciremo a toglierci delle soddisfazioni".