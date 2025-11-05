Seconda gara consecutiva da titolare con annessi clean sheet per Cristian Breda, difensore classe 2008 dell'Inter Primavera, che commenta così la larga vittoria in Youth League contro il Kairat Almaty: "Sono molto contento di queste mie partite, voglio continuare così - le sue parole -. Ce la metterò tutta per dare una mano ai miei compagni e per migliorare me stesso. Oggi ero molto emozionato, già da stamattina, si sente che l'atmosfera è diversa dal campionato. E' bello giocare queste partite. Il mister non ha problemi a schierare giovani in campo, gli piace sperimentare. Conta molto su di noi e pretende che dimostriamo le nostre qualità sul campo, sia in allenamento che in partita".

La prossima gara giocherete contro la capolista Roma.

"Non sarà per niente facile, sono primi in classifica, ma non dobbiamo aver paura. Siamo forti e possiamo giocarci le nostre carte".