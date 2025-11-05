"Mi hanno accolto bene, mi sento a casa. È una gran bella famiglia". Sono queste le prime parole pronunciate da Ange-Yoan Bonny ai microfoni di Prime Video nel nuovo format proposto dall'emittente televisiva per raccontare i protagonisti del nostro calcio.

La foto da bambino con la maglia dell'Inter.

"Era il primo anno in cui ho iniziato a giocare, la prima maglia che mi ha comprato mia mamma era dell'Inter perché c'era Eto'o. E mi sono subito innamorato di questa maglia".

La foto di Chivu ai tempi dell'Ajax:

"Il mister mi aiuta tanto, mi dà fiducia già da quando era al Parma sia dentro che fuori dal campo. Mi chiede atteggiamento, mi dice spesso in inglese 'Have fun' perché il calcio è sempre un gioco".

Le foto di Lautaro e Thuram da piccoli:

"Sono tra i migliori attaccanti. Lauti davanti alla porta è freddo, Marcus ti fa casino nelle difese".

Dove puoi migliorare allenandoti con loro? Prima giocavi a centrocampo.

"Sì prima giocavo più indietro e questo mi aiuta oggi per far girare il gioco. Ma si può migliorare tutto".

Poi le foto dei piccoli Dimarco, Dumfries, Bastoni, Mkhitaryan e Barella.

"In una partita con il Parma, Bastoni mi aveva detto di venire qua. Barella sta sempre a scherzare, a far ridere me e la quadra"

Uno scatto di un piccolissimo Pio Esposito:

"Un mostro. Il primo gol in Champions a questa età non sono quanti giocatori l'hanno fatto: sono contento di avergli fatto l'assist. È un grande giocatore e con grandi potenzialità. Abbiamo gli stessi pensieri e gli stessi problemi, è bello fare questa avventura con lui".

Il significato dell'esultanza.

"Con i miei amici, nel mio quartiere in Francia, avevamo visto un video su Tik Tok che ci aveva fatto ridere e il protagonista faceva una cosa così tipo i pirati. Io quando faccio gol esulto così e la mia dedica è per loro".