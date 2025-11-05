L'emergenza infermeria si allarga in casa Lazio: alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Alessio Romagnoli, costretto a fermarsi per un problema muscolare che lo mette in dubbio per il big match di domenica contro l’Inter. Secondo Il Messaggero, il difensore biancoceleste si sottoporrà oggi agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma le sensazioni non sono positive. 

Non una bella notizia per Maurizio Sarri, che dovrà rinunciare per la gara coi nerazzurri anche a Nuno Tavares, alle prese con una lieve lesione al polpaccio rimediata prima della gara con la Juventus, sperava di poter tornare tra i convocati, ma dovrà rimandare il rientro alla prossima settimana, contro il Lecce. Rovella e Cancellieri proseguono con i rispettivi programmi di riabilitazione, ma difficilmente torneranno a disposizione prima della pausa.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 13:26
Autore: Christian Liotta
