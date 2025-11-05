Nella serata in cui il Pafos segna la storia ottenendo il suo primo successo in Champions League, per qualche minuto il Kairat Almaty sogna di emulare l'impresa andando a sbancare San Siro. Lo fa perché l'Inter scesa in campo questa sera non pecca di serietà ma forse un po' di superbia: interpetazione errata del match, molti errori tecnici, occasioni sprecate, tanti tiri verso la porta ma pochi col giusto mordente e sentore di puzza di bruciato che diventa un fuoco ardente quando Ofri Arad al minuto 55 trova su calcio d'angolo il gol del pareggio dopo l'1-0 di Lautaro, che alimenta le speranze di un popolo intero. Ci deve pensare Carlos Augusto a sfoderare un colpo da biliardo per abbattere definitivamente la resistenza kazaka col gol del definitivo 2-1, che regala all'Inter i tre punti che valgono il mantenimento del punteggio pieno in classifica, ma non spengono, anzi in alcuni casi accentuano, i dubbi emersi dopo Verona.

IL TABELLINO

INTER-KAIRAT ALMATY 2-1

MARCATORI: 45' Lautaro Martinez (I), 56' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi (64' 8 Sucic), 23 Barella (71' 20 Calhanoglu), 7 Zielinski, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez (46' 14 Bonny), 94 Esposito (71' 9 Thuram).

In panchina: 13. J. Martinez, 40 Calligaris, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 25 Akanji, 53 Alexiou, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

KAIRAT ALMATY: 77 Anarbekov; 24 Mrynskiy, 25 Shirobokov, 80 Sorokin, 3 Luís Mata; 4 Kassabulat (76' 6 Sadybekov), 15 Arad (71' 17 Baibek); 55 Gromyko (46' 20 Tapalov), 7 Jorginho (76' 10 Zaria), 9 Satpayev; 26 Edmilson (71' 99 Ricardinho).

In panchina: 1 Zarutskiy, 82 Kalmurza, 5 Kurgin, 18 D. Glazer, 33 Stanojev.

Allenatore: Rafael Urazbakhtin.

Arbitro: Godinho (POR). Assistenti: Rui Teixeira - Almeida. Quarto ufficiale: Nobre. VAR: Narciso. Assistente VAR: Tiago Martins

Note

Spettatori: 69.983

Ammoniti: Jorginho (K), Barella (I)

Corner: 9-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

93' - FISCHIA GODINHO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE 2-1 IL KAIRAT ALMATY SUDANDO SETTE CAMICIE E VOLA A 12 PUNTI!!!

91' - Saranno tre i minuti di recupero. Ci prova Thuram, Anarbekov cattura la sfera in due tempi.

90' - Prova ad attaccare il Kairat, poi però Bonny guadagna un fallo da Sadybekov.

87' - Sucic allunga per Dumfries, tiro dell'olandese che rimbalza male e termina fuori.

85' - Palla orrenda lanciata da Zielinski, regalata al Kairat.

83' - Svetta Thuram sul corner di Dimarco, ma non riesce a inquadrare la porta.

81' - Lancio dalle retrovie per Thuram, fermato da Anarbekov in uscita.

80' - Arriva il momento di Akanji, fuori Bisseck.

77' - Carlos Augusto si impantana in una situazione delicata vicino l'area interista e perde palla, la difesa nerazzurra sbroglia la situazione.

76' - Altri cambi per Urazbakhtin: dentro Zaria e Sadybekov per Jorginho e Kassabulat

75' - Cross di Sucic, doppio rimpallo su due difensori del Kairat e palla controllata da Anarbekov.

71' - Doppio cambio per entrambe le squade: nell'Inter Thuram e Calhanoglu prendono il posto di Barella ed Esposito. Nel Kairat escono Arad ed Edmilson per Baibek e Ricardinho.

70' - Dumfries atterrato in area, Godinho lascia proseguire.

69' - Il Kairat ora non vuole mollare l'osso, cross di Mrynskiy controllato da Sommer.

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Dai e dai l'Inter sfonda, Pio Esposito riceve palla e scarica su Carlos Augusto che arriva di gran carriera e con un bolide rasoterra non lascia scampo ad Anarbekov.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS AUUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

66' - Bonny lancia Esposito in campo aperto, il tiro dell'attaccante è respinto da Anarbekov che poi mette la mano sul tap-in di testa di Sucic.

64' - Sfonda Bisseck sulla destra, tiro respinto da Anarbekov.

64' - Nell'Inter esce un deludente Frattesi, in campo Sucic.

63' - Filtrante di Barella per Dimarco, tiro e ancora calcio d'angolo.

60' - Dimarco va in ripartenza e riesce a cambiare lato per Dumfries, il cui tiro è deviato in corner.

58' - Cartellino giallo per Barella per proteste dopo un fallo su Kassabulat.

57' - Dimarco lancia per Esposito che non riesce a impattare col pallone.

56' - Clamoroso, pareggio del Kairat con Arad! L'israeliano svetta di testa sul corner raccogliendo una respinta di Carlos Augusto lasciando immobile Sommer.

55' - Satpayev si inventa uno sprint sulla sinistra a seminare Bisseck, poi calcia in scivolata trovando l'opposizione del tedesco.

54' - Scambio Zielinski-Carlos Augusto, il brasiliano calcia ancora lontano dai pali.

52' - Cross fuori misura di Barella, Anarbekov lascia sfilare il pallone fuori.

50' - Ancora Bonny guida l'attacco nerazzurro, passaggio per Frattesi il cui cross è bloccato dal portiere.

48' - Botta di Esposito, lanciato alla grande da Bonny. Respinge Anarbekov, sul tap-in Carlos Augusto spara alle stelle.

22.04 - Il Kairat batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

22.04 - Due cambi prima del via della ripresa: nel Kairat Tapalov rileva Gromyko, nell'Inter Bonny prende il posto di Lautaro.

22.03 - Le squadre entrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Massima serietà aveva chiesto Chivu alla vigilia e massima serietà i suoi uomini stanno mettendo, anche se questa non si è tradotta in fatti concreti. Anzi, per tutto il primo tempo l'Inter prima spreca l'impossibile, poi si appiattisce in maniera incomprensibile consentendo al Kairat di prendere fiducia e provare anche a rendere la serata di Sommer un po' frizzantina. Proprio poco prima del 45esimo, ci vuole tutta la grinta di Lautaro per sfondare il muro kazako dopo un clamoroso batti e ribatti e trovare la rete del vantaggio.

45' + 3 - Fischia Godinho, le squadre vanno negli spogliatoi. Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato al 45esimo di Lautaro.

45' + 3 - Sono tre i minuti di recupero.

IL GOL DI LAUTARO: Proprio quando il Kairat stava affacciandosi in avanti, dai piedi di Dimarco nasce un'azione che diventa poi un rocambolesco flipper in area, tra colpi con varie parti del colpo finché Lautaro di rabbia la piazza alle spalle di Anarbekov facendo poi esplodere tutta la sua gioia e rabbia.

45' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

43' - Sommer alza sulla traversa un tiro dalla distanza di Satpayev, dopo un'azione nata da un errore di Zielinski alquanto sciocco.

42' - Ancora il Kairat in avanti ancora con Edmilson che calcia dalla distanza, Sommer accompagna il pallone all'uscita.

41' - Edmilson va ancora di testa, Sommer blocca tranquillamente.

39' - Altro giocatore del Kairat a terra, stavolta è Mrynskiy che porta all'interruzione del gioco.

38' - Anarbekov comincia a giocare col cronometro, Godinho gli chiede di muoversi.

38' - Carlos Augusto prova l'inserimento ma viene anticipato da un difensore e tocca per ultimo la palla, rimessa dal fondo per il Kairat.

36' - Da un corner dalla destra, la palla arriva a Dimarco che calcia come peggio non potrebbe.

34' - Pio Esposito prova il bolide appena fuori area, la palla si si impenna e termina alta.

34' - Tiraccio di Zielinski, che manda la palla direttamente in fallo laterale.

32' - Bisseck controlla in area Gromyko, che poi lo sgambetta.

30' - Provano a farsi sentire anche i 1.600 tifosi del Kairat coi loro cori pittoreschi.

28' - Sommer si butta a terra e mette la mano sul colpo di testa di Edmilson.

27' - Primo corner del match per il Kairat.

24' - Frattesi parte tutto solo verso l'area, ma al momento di calciare cade da solo.

22' - Cross di Dimarco, dislocato a destra, e colpo di testa debole di Lautaro parato da Anarbekov.

20' - Alla fine, è Bisseck che pesta il piede di Arad: rigore tolto.

20' - Controllo del VAR e on field review per Godinho.

19' - Rigore per l'Inter! Slalom di Bisseck che viene atterrato da un difensore, Godinho indica il dischetto.

17' - Ci prova il Kairat, tiro di Gromyko che finisce ben lontano dai pali.

16' - Frattesi cade per terra e reclama un rigore, ma Godinho concede rimessa dal fondo. E le immagini sono impietosamente concordi con l'arnitro: Frattesi si è sgambettato da solo...

15' - Zielinski calamita l'uscita di Anarbekov poi scarica su Lautaro, che calcia di prima intenzione mandando fuori.

12' - Lautaro ed Esposito si divorano il vantaggio, andando a sbattere sulla difesa del Kairat l'uno e colpendo Lautaro l'altro.

10' - Anarbekov compie una prodezza clamorosa su Lautaro, respingendo un suo tiro al volo dopo aver detto no alla conclusione di Dimarco.

10' - Inizio gara molto spezzettato, manata su Gromyko che rimane a terra per qualche istante.

8' - Dumfries guadagna il primo corner del match.

6' - Brutto intervento di Jorginho ai danni di Lautaro, che resta a terra dolorante. Il brasiliano viene ammonito dopo che Godinho aveva lasciato proseguire.

5' - Bel dialogo Lautaro-Esposito, l'azione prosegye con Anarbakov che respinge di pugno il cross di Dimarco.

2' - Un giocatore del Kairat, nello specifico Jorginho, è fermo a terra da diversi secondi, Godinho ferma il gioco solo dopo un recupero dell'Inter.

21.00 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.59 - Lautaro e Arad davanti a Godinho per il sorteggio.

20.56 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

20.46 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

