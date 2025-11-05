Arriverà dopo pranzo davanti al notaio, come racconta Tuttosport, la firma sul rogito per l'acquisto di San Siro da parte di Milan e Inter. Entro il 2031 i club contano di costruire un nuovo impianto.

Nei giorni scorsi sono arrivate le garanzie da parte degli istituti di credito coinvolti per circa 100 milioni di euro. Ne serviranno 197 per acquistare lo stadio e le zone successive. I club saranno obbligati a rispettare gli impegni presi in occasione dell'Olimpiade invernale in programma a febbraio (il giorno 6 ci sarà la cerimonia d'inaugurazione).