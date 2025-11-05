Come da tradizione, sta per iniziare il Pranzo UEFA tra le dirigenze di Inter e Kairat Almaty nell'abituale locale in centro a Milano. Il VP Javier Zanetti si è presentato sul posto per primo, accolto da richieste di autografi, selfie e dediche e sempre disponibilissimo con i tifosi. Poco dopo ecco il presidente Beppe Marotta, che a domanda diretta sul rogito per l'acquisto dello stadio Meazza ("Questa è una giornata storica") ha risposto con un evasivo "Aspettiamo il comunicato (arrivato pochi minuti dopo, ndr)", prima di addentrarsi nel ristorante.

Pochi minuti dopo, l'ingresso della dirigenza del club kazako, arrivato in anticipo ma rimasto in attesa della controparte.

A seguire le immagini.