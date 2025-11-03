Dopo la brutta battuta d'arresto per l'Inter Women di Gianpiero Piovani, caduta contro la Roma, il tecnico dell'Inter femminile ha commentato a Inter TV la brutta sconfitta rimediata sul campo della capolista: "C'è poco da commentare, abbiamo fatto una brutta figura, non abbiamo giocato da Inter" ha tuonato l'allenatore nerazzurro. "Probabilmente non sono stato bravo io a trasmettere in questi due giorni in cui abbiamo lavorato tra gli impegni delle Nazionali. La responsabilità più grossa penso sia sempre dell'allenatore, anche se poi in campo vanno loro", ha detto facendo un mea culpa.

"Dobbiamo svoltare, io non sono abituato così", ha continuato severo mandando un chiaro messaggio alle sue ragazze: "Voglio vedere gente che sputa sangue, voglio vedere gente che lotta. Sono sempre stato abituato così e ho sempre ottenuto quello che volevo. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato straordinario, quest'anno se saremo così faremo un campionato diverso, di sofferenza. Non voglio pensare questo, siamo un'ottima squadra e l'abbiamo dimostrato nonostante le 7-8 assenze importanti. Spiace per i tifosi e per la società, oggi non siamo stati l'Inter che volevo", ha chiosato.