Quattro ore di fuso orario e 5mila chilometri di lontananza reale, circa 6.500 su percorso stradale. La distanza tra Milano e Almaty (coperta da un diretto di otto ore su cui si sono imbarcati lunedì i componenti della comitiva del Kairat) è parecchia, ma i giocatori (come riporta Tuttosport) hanno esultato una volta saputo che avrebbero giocato a San Siro.

Una sfida che per il Kairat è un punto di partenza, al di là di come finirà. I kazaki hanno preso quattro gol dallo Sporting Lisbona e 5 dal Real Madrid. Ma c'è l'orgoglio di esserci. Anche se non ci sarà il capitano, Martynovich.