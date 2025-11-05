Carlos Augusto offre la sua analisi del match di questa sera contro il Kairat Almaty anche ai microfoni di Prime Video.

Cosa vedi nella partita a livello personale?

"Sono partite di Champions, che tutti vogliono giocare. Poi loro ci arrivano per la prima volta e vogliono fare la storia. Sarà una partita difficile, però dobbiamo essere concentrati su di noi, fare una grande partita perché sappiamo che la Champions la vede tutto il mondo".

Questo è per te un momento che va sfruttato?

"Sì, sì, chiaro. Ad ogni opportunità di giocare devo fare il mio meglio per aiutare principalmente la squadra, il mister e l'Inter perché prima di tutto vinciamo e poi penso alle grandi prestazioni".

Mi racconti qual è il tuo obiettivo personale però in questa stagione?

"Quest'anno io voglio vincere dopo quello che è successo la stagione scorsa. Poi principalmente ci sono i Mondiali, sai che è un obiettivo sempre rappresentare il tuo Paese, però lo so che per fare questo devo essere concentrato qua. Lavoro giorno dopo giorno per fare grandi prestazioni nell'Inter e poi andare in Nazionale".

Hai citato il finale della scorsa stagione, ma brucia ancora quella finale, cioè è qualcosa in cui a cui ancora si pensa, che una cosa che ti dà qualche modo motivazione oppure che ti frena?

"No, credo che siano più le lezioni che abbiamo imparato con quelle sconfitte. È chiaro che non è bello ricordare, però è iniziata una nuova stagione, abbiamo nuovi obiettivi e dobbiamo essere concentrati su questa stagione, imparando da quello che abbiamo sbagliato".