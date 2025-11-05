Entrati dalla panchina a Verona, pronti sin da subito stasera in Champions: Chivu rilancia dal 1' sia Dumfries che Dimarco. Il loro apporto, in questo scorcio iniziale di stagione, è già parecchio elevato sia a livello di minutaggio (911 minuti per l'ex PSV; 888 per l'azzurro) sia a livello di contributo in campo tra gol e assist.

D'altro canto, a destra, Luis Henrique non ha ancora ripagato le aspettative, per stessa ammissione del suo allenatore. "A Verona ha avuto la seconda chance da titolare in stagione, senza però riuscire a mandare un segnale degno di nota. Il brasiliano e Diouf si sono rivelati il tallone d'Achille dell'ultima sessione di mercato", sottolinea il Corsport. A sinistra, invece, c'è Carlos Augusto che però deve far tirare il fiato anche a Bastoni. Si va verso un turno di riposo, almeno inizialmente, anche per Akanji e Calhanoglu. E in attacco Esposito potrebbe far coppia con Bonny, favorito su Lautaro secondo il quotidiano romano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny.