Pomeriggio di delusione per l'Inter Women, sconfitta per 3-0 sul campo della Roma. Le giallorosse si fanno subito vive sbloccando la partita con la rete di Pandini. Il raddoppio arriva al 67′ con Rieke. Nel finale anche Giugliano ha tempo e spazio per la gloria personale, che chiude i conti al 94′. Quarta vittoria consecutiva per la Roma e giornata da archiviare per l'Inter.