Sono stati designati gli arbitri dell'undicesima giornata della Serie A. Per la sfida di domenica sera a San Siro tra Inter e Lazio è stato scelto Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo, che avrà l'assistenza di Berti e Cecconi con Bonacina quarto uomo. In sala VAR prenderà posto Aleandro Di Paolo con Gianluca Aureliano nelle vesti di assistente. Tra le altre partite, spicca il derby Juventus-Torino affidato a Luca Zufferli.

Ecco il quadro completo:

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV:      BONACINA
VAR:     SERRA
AVAR:       PRONTERA

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV:      PERRI
VAR:     AURELIANO
AVAR:       FOURNEAU

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV:       SACCHI J.L.
VAR:      CAMPLONE
AVAR:        GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI 
COSTANZO – PASSERI
IV:     DOVERI
VAR:     LA PENNA
AVAR:     DI PAOLO

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV:      DI MARCO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     MARINI

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV:     MARINELLI
VAR:    PATERNA
AVAR:      LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI    h. 15.00

CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV:       SOZZA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     MASSA

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV:     FELICIANI
VAR:      GARIGLIO
AVAR:       SERRA

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV:       MUCERA
VAR:      DIONISI
AVAR:      FABBRI

INTER – LAZIO    h. 20.45

MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV:     BONACINA
VAR:     DI PAOLO
AVAR:      AURELIANO

Sezione: News / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 12:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
