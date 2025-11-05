Sono stati designati gli arbitri dell'undicesima giornata della Serie A. Per la sfida di domenica sera a San Siro tra Inter e Lazio è stato scelto Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo, che avrà l'assistenza di Berti e Cecconi con Bonacina quarto uomo. In sala VAR prenderà posto Aleandro Di Paolo con Gianluca Aureliano nelle vesti di assistente. Tra le altre partite, spicca il derby Juventus-Torino affidato a Luca Zufferli.

Ecco il quadro completo:

PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: PRONTERA

COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV: PERRI

VAR: AURELIANO

AVAR: FOURNEAU

LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV: SACCHI J.L.

VAR: CAMPLONE

AVAR: GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI

COSTANZO – PASSERI

IV: DOVERI

VAR: LA PENNA

AVAR: DI PAOLO

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

GENOA – FIORENTINA h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA

ROMA – UDINESE h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV: MUCERA

VAR: DIONISI

AVAR: FABBRI

INTER – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO