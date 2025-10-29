La protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Fiorentina è l'islandese Karolina Lea Vilhjálmsdóttir, centrocampista offensiva di caratura internazionale che ha avuto un ottimo impatto nella squadra di Gianpiero Piovani. La 24enne ex Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si racconta partendo dalle sfide affrontate nella sua carriera: "Una delle più grandi è stata lasciare casa, andare via dall’Islanda per trasferirmi in Germania. C’è voluto un periodo di assestamento, come quando sono arrivata in Italia. La mia fortuna è stata aver trovato subito persone che mi hanno accolta e aiutata ad ambientarmi al meglio".

Pochi mesi, ma già importanti a suo dire, quelli vissuti nel nostro Paese: "Qui in Italia sono cresciuta sotto vari aspetti. Mi sento molto motivata e voglio sempre essere la miglior versione di me stessa. Coach Piovani, lo staff e le mie compagne sono fondamentali: la mia forza arriva anche dalla squadra".

Ma come si descrive come calciatrice? "Sono una che non si tira mai indietro, nelle corse e nei duelli cerco sempre di farmi valere e credo che uno dei miei punti di forza sia proprio l'aspetto mentale. Cosa prenderei da una mia compagna? La velocità di Benedetta Glionna, il suo ritmo di gioco".

