Francesco Pio Esposito è l'uomo copertina del Matchday Programme in vista di Inter-Kairat. "L'insegnamento più grande ricevuto? Credo sia quello che mi ha dato il primo allenatore che ho avuto all’Inter, Davide Aggio. Ci ha da subito fatto capire cosa vuol dire fare parte di un Club grande come l’Inter e quanto fosse importante comportarsi in modo corretto dentro e fuori dal campo perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale".

Si parla quindi del rapporto con Cristian Chivu. "Abbiamo un rapporto bellissimo perché siamo cresciuti insieme, ognuno nel suo lavoro. Io ero nell’U14 nel suo primo anno da allenatore, poi ci siamo ritrovati in Primavera e infine in Prima Squadra. Siamo cresciuti insieme e questo ci ha legati. In Primavera mi ha responsabilizzato molto con la fascia da capitano, è una persona con grandi valori che rispetto tantissimo. Cosa prenderei dai miei fratelli? Da Salvatore prenderei la visione di gioco e da Sebastiano la facilità del primo controllo orientato".

Secondo il giovane attaccante nerazzurro, quel che lo ha aiutato di più in carriera è "la voglia di lavorare, senza la mia voglia di non fermarmi mai non sarei arrivato qui. Poi la crescita fisica che ho avuto quando sono andato allo Spezia dopo la Primavera mi ha aiutato molto e ha fatto la differenza".