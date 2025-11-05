Thuram rientra, Lautaro non molla. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino dovrebbe ancora partire dall'inizio stasera contro il Kairat. Con lui ci sarà Esposito, come a Bruxelles. L'assenza del francese è stata ammortizzata bene considerando i risultati, ma è chiaro che ha causato un surplus di fatica soprattutto al Toro.

La rosea parla anche di presunti malumori di Acerbi, Frattesi e non solo: fisiologici "mal di pancia" di chi ha giocato meno. Il centrocampista stasera dovrebbe partire dal 1', mentre il difensore è in ballottaggio con De Vrij. Nuovo assetto? "Sembra che stasera resti fuori Calhanoglu, è corretto non spremere il regista turco, e Barella può surrogarlo con altri mezzi - si legge -. Ai lati del regista, gli interni saranno Frattesi e Zielinski, tutti e due portati agli inserimenti. Chissà che Chivu non modifichi qualcosa nell’assetto, che il 3-5-2 non sia più tale. Nel finale contro il Verona, Frattesi si è installato sulla trequarti, per un 3-4-1-2 super offensivo. La fissità del 3-5-2 era stato uno dei limiti dell’Inter di Simone Inzaghi. È giusto che Chivu esplori strade nuove".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.