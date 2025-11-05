L'Inter Primavera di Carbone vince contro il Kairat Almaty 3-0. Buona prova della squadra giovanile nerazzurra, che pur non incantando ha disputato una partita solida per 70'. Decidono i gol di Mosconi, Zarate e Iddrissou. Ecco gli Up&Down della gara.

RISING STAR

Mattia Mosconi - Sblocca lui il risultato dal dischetto, dopo essersi procurato il rigore. Ottima prestazione, sicuramente il più incisivo del tridente nerazzurro. Riesce sempre, con i suoi dribbling e le sue giocate, a dare una scossa alla squadra di Carbone e si guadagna il premio di migliore in campo.

UP

Jamal Iddrissou - Bella prova di forza per il centravanti dell'Inter Primavera. La sensazione è che quando accellera e apre il gas davvero in pochi tra i coetanei possono tenergli testa. Spalle alla porta a volte perde qualche tempo di gioco, ma riesce sempre a far salire la squadra.

Dilan Zarate - Dei tre di centrocampo è quello che incide di più, grazie al gol e nonostante la buona prova di Cerpelletti. Oltre alla rete, è incisivo con i suoi tagli, che spesso mettono in difficoltà i difensori del Kairat Almaty. Bella prova per lui, in crescita rispetto alle ultime.

Lamine Ballo - Concentrato, preciso, propositivo: buona partita in ambedue le fasi. La catena di destra è quella, delle due, che funziona meglio. Tanto del merito è suo, che dialoga bene con Mosconi e riesce sempre a trovare il modo di dare un'opzione ai compagni.