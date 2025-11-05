Missione ottavi di finale. Anche il Corriere dello Sport vede la partita di stasera come lo snodo principale del cammino dei nerazzurri in Champions: dai 3 punti contro i kazaki passa molto del percorso di Lautaro e soci. "Virare a quota 12 la metà del girone, significa poi avere l’opportunità di gestire le successive 4 sfide, tutte contro avversari di livello - si legge -. A quel punto, però, potrebbero essere sufficienti solo altri 4 punti, per scansare i play-off. Sulla carta, la squadra kazaka è l’avversario più debole che il sorteggio ha “regalato” ai nerazzurri: una sorta di Cenerentola della Champions".

Occhio però: Chivu non vuole vedere cali di concentrazione e tiene alta la guardia: "Le formazioni che non hanno nulla da perdere sono le più insidiose – sottolinea il tecnico romeno -. Vincere non è mai scontato contro nessun avversario. Anche perché in Champions ci sono squadre che hanno vinto i loro campionati, come appunto il Kairat. Quindi, affrontiamo questa partita come le altre. Con la massima serietà, il massimo impegno e cercando di proporre sempre la nostra migliore versione".