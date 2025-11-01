Ivana Andres Sanz, difensore dell'Inter Women, ha presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro la sfida contro la Roma. Di seguito le sue parole rilasciate a Inter Tv: "La Roma ha iniziato il campionato molto bene, ha una squadra ottima con giocatori di grande qualità. Ma anche noi siamo un'ottima squadra. Le partite contro di loro sono sempre molto intense ed equilibrate, ci aspettiamo che sarà così anche in questa stagione".