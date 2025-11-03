In data odierna, presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, la calciatrice nerazzurra Olivia Schough è stata sottoposta a intervento di osteosintesi del quarto metacarpo della mano sinistra. L’intervento eseguito dal dottor Pivato è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni, fa sapere il club milanese, la calciatrice inizierà il programma riabilitativo.

