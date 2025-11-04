L'Inter ha scoperto che Yann Bisseck può agire da perno della difesa a tre nelle ultime settimane, con buoni risultati come visto soprattutto contro la Fiorentina. Ma questa variante tattica non rappresenta una garanzia assoluta per la permanenza del difensore tedesco a Milano: secondo la Gazzetta dello Sport, Bisseck non rinuncia all'idea di misurarsi con la Premier League e in queste settimane si rincorrono le voci che lo vedono in partenza a fine stagione dopo il no al West Ham della scorsa estate. Ma ora, davanti al giocatore c'è la prospettiva di unirsi al Tottenham, approdo che stuzzica lui e il suo entourage.

È il motivo per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno dando da fare per perlustrare il mercato dei difensori, partendo da quello che propone la Serie A: a partire da Tarik Muharemovic del Sassuolo, passando per il leccese Tiago Gabriel, uno che unisce capacità difensive a doti tecniche superiori alla media, fino al nazionale australiano Alessandro Circati, che Cristian Chivu conosce bene per averlo avuto a Parma.