Cristian Chivu non vuole sentire parlare di partite facili. L'appuntamento di stasera con il Kairat è da non sbagliare per non sporcare il percorso finora perfetto in Champions League e arrivare a dodici punti, dove si avrebbe la certezza (non aritmetica ma quasi) di centrare almeno i playoff. Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund saranno le future quattro avversarie, sulla carta ben più forti delle precedenti quattro.

Come ricorda il quotidiano, quella di stasera può essere anche l’occasione di mettere in cascina un po’ di gol, utili per la differenza reti. Il compito di segnare andrà soprattutto agli attaccanti. In questo senso Pio Esposito sarà titolare, Thuram andrà in panchina. C'è la tentazione della coppia giovane con Bonny. Potrebbero riposare Akanji e Calhanoglu.