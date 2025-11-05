A pochi minuti dal match di Champions League tra Inter e Kairat Almaty, Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere di Prime Video per presentare l'imminente sfida di San Siro.

L'obiettivo è vincere o anche fare tanti gol?

"Fosse così facile... L'obiettivo è fare una grande prestazione, rispettare noi e la competizione e fare di tutto per vincerla".

Perché Lautaro e Esposito?

"Perché sono compatibili. Ne ho avuto solo tre (attaccanti, ndr) per un mese, è giusto ruotare. Marcus (Thuram, ndr) non è ancora al 100% e forse oggi farà qualche minuto, mentre Bonny aveva iniziato a Verona. Le rotazioni le abbiamo sempre fatte. Il capitano è sempre in campo perché c'è bisogno del suo spirito, è un leader e c'è bisogno della sua presenza".

Che tipo di sorrisi ti aspetti da Lautaro? Ne avete parlato?

"Ne parliamo da un po' di questa cosa, lui non deve avere troppi pensieri. Deve pensare a cosa rappresenta per questo gruppo. È un Campione del Mondo, scrive la storia dell'Inter con i gol e non solo. Deve stare sereno, i gol arriveranno".