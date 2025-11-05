Svelata la nuova maglia della Nazionale italiana: Adidas e FIGC hanno tolto i veli, presentando al pubblico, il nuovo Home Kit della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi impegni internazionali, dunque per l'eventuale Coppa del Mondo 2026. "La nuova maglia combina l'identità visiva e le tradizioni storiche dell'Italia e le ritrae con un'estetica contemporanea e proiettata al futuro. Il design è rappresentativo di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive calcistiche, che hanno l'obiettivo di unire ogni generazione di tifosi.

‘Azzurra’ riflette il cuore dell'Italia, la sua ricca eredità calcistica ed elementi culturali propri della storia italiana. Nel Kit sono presenti dettagli che richiamano il racconto leggendario della Coppa del Mondo e la vittoria quasi ventennale della Nazionale nella notte di Berlino. La base blu della maglia Home dell'Italia è adornata da un motivo grafico ripetuto, basato sulle corone d'alloro, un tempo indossate da atleti e imperatori nell'Impero Romano per rappresentare la vittoria e il trionfo. L’utilizzo del colore oro sulle spalle e nei dettagli richiama a periodi gloriosi del calcio italiano.

La maglia presenta anche una nuova espressione del logo adidas lenticolare - qui in versione dorata - stampato a caldo: un processo che crea un aspetto unico cambiando forma al logo adidas, aggiungendo un dettaglio visivo audace e innovativo. Sul retro del colletto compare la scritta ‘Azzurra’, che rimanda al nome di una maglia iconica e conosciuta in tutto il mondo, come simbolo dello sport italiano. La maglia è realizzata per le prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di alta pressione ad affrontare nelle più diverse condizioni climatiche" si legge nel comunicato diramato dalla Figc. Nicolò Barella e Federico Dimarco, capisaldi della Nazionale azzurra e dell'Inter di Chivu, sono due dei testimonial scelti per le immagini di presentazione.