Anche il tecnico del Kairat Almaty Rafael Urazbakhtin parla ai microfoni di Prime Video per raccontare l'attesa all'interno del gruppo per il match di Champions League contro l'Inter:

Che effetto le fa stare qua a San Siro, se è la prima volta e quindi che cosa prova e che che cosa si aspetta per la partita di domani da un punto di vista ambientale?

"Per me è un'occasione veramente speciale perché io esattamente 8 anni fa ero in questo stadio non da allenatore ma da spettatore. Avevo portato addirittura i miei bambini per la finale tra Real e Atletico Madrid e si può immaginare cosa possa significare per me perché stavo proprio qui nell'angolo del primo anello rosso. Ero con la mia famiglia e non avrei mai immaginato che esattamente 8 anni dopo mi sarei ritrovato dall'altra parte della barricata come allenatore in un'occasione così speciale in questo stadio fantastico".

Che sfida si aspetta da un punto di vista tecnico e tattico? Cosa ci dobbiamo aspettare anche noi?

"Siamo ben consapevoli del fatto che giochiamo contro un top club come l'Inter, che ovviamente non devo commentare io, siamo ben consapevoli del livello dei giocatori che ci saranno in campo domani sera. Nonostante ciò noi siamo qui per giocarcela, per dimostrare che possiamo dire qualcosa anche in questa competizione. Dobbiamo essere molto organizzati, molto disciplinati, non dobbiamo aver paura, dobbiamo avere spirito di abnegazione e se ci riusciremo meno lo dimostreremo sul campo".

Come ha studiato l'Inter in questo periodo e che cosa l'ha colpita di più della squadra di Chivu?

"Siamo ben consapevoli che tatticamente in particolare l'Inter è molto difficile da affrontare. Devo dire che tatticamente l'Inter ormai è anni che gioca così. Ci sono degli elementi tattici nuovi che nell'ultimo periodo, da quando è arrivato sulla panchina il nuovo mister, si vedono effettivamente a occhio nudo quando abbiamo studiato la squadra. Sono una squadra assolutamente esperta con giocatori di livello assoluto, ma come ho detto anche prima, per noi sarà una sorta di banco di prova, una sorta di esame che tenteremo di superare in tutti i modi".