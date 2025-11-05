Voce anche al Kairat Almaty da parte di Prime Video in vista del match contro l'Inter di Champions League. A parlare è Egor Sorokin, l'esperto centrocampista russo della formazione giallonera.

Ma è vero che sei appassionato di Serie A e che sostieni l'Inter, quindi per te sarà una serata magica?

"Confermo, ono un grande simpatizzante della Serie A e in particolare dell'Inter. Ma è è chiaro che questo aspetto domani passerà in secondo piano perché io qui rappresento il Kairat dobbiamo dare il massimo sul campo ed è quello che mi interessa in questo momento".

C'è un po' questa idea che sia una festa di gruppo per arrivare negli stadi, per giocarsi questa questa partita. Ma è anche vero che voi volete dimostrare di essere qua per giocarvela questa partita, non è una scampagnata tra amici.

"Sì, assolutamente. Noi in ogni scontro diamo sempre il massimo. Lo sapete meglio di me che per arrivare qua abbiamo fatto un lunghissimo viaggio che è durato molto. Siamo qua non per divertirci assolutamente, per dimostrare che abbiamo qualcosa da dire, vogliamo portare a casa dei punti qualora fosse possibile e faremo il massimo per ottenere questo risultato".

Ci dici quali sono i punti di forza e le caratteristiche dei tuoi compagni, della tua squadra?

"Innanzitutto disciplina e organizzazione sono le nostre principali qualità, ma non solo, anche tutto quello che abbiamo dimostrato nelle fasi iniziali che ci ha portato a partecipare alla fase di campionato della Champions League di quest'anno. Siamo molto bravi anche a ripartire, appunto, in contropiede e una cosa importante che dovremmo fare su questo campo sarà quello di stare molto attenti nell'occupare gli spazi che abbiamo dietro le spalle perché giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, se potrà scendere in campo, sono molto pericolosi. Noi vogliamo fare di tutto per riuscire a dimostrare che siamo in grado, che meritiamo di essere in questa questa competizione europea e per portare a casa anche dei punti".