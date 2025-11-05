Se McTominay si è guadagnato, con il suo eurogol segnato all'Inter nel match dello scorso 25 ottobre al Maradona, il premio di giocatore più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A, è Ange-Yoan Bonny a guadagnarsi il premio Rising Star of the Month.
A dare l'annuncio prima dell'ufficialità è una guest star d'eccezione come Fabrizio Romano, che dai profili social della Lega Serie A declina i motivi della scelta: "Il talento francese si è ambientato in modo straordinario nel nuovo club, basti vedere le sue statistiche di ottobre: due gol e tre assist".
November 5, 2025
Sezione: Focus / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 16:57
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
