Se McTominay si è guadagnato, con il suo eurogol segnato all'Inter nel match dello scorso 25 ottobre al Maradona, il premio di giocatore più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A, è Ange-Yoan Bonny a guadagnarsi il premio Rising Star of the Month.

A dare l'annuncio prima dell'ufficialità è una guest star d'eccezione come Fabrizio Romano, che dai profili social della Lega Serie A declina i motivi della scelta: "Il talento francese si è ambientato in modo straordinario nel nuovo club, basti vedere le sue statistiche di ottobre: due gol e tre assist".