Finale di primo tempo drammatico per Achraf Hakimi, costretto a lasciare il campo in lacrime per infortunio al 48' della super sfida di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco a causa di un intervento folle di Luis Diaz (espulso da Mariani dopo la revisione al VAR): il colombiano, nel tentativo di bloccare la ripartenza dei parigini, ha falciato da dietro l'ex Inter, uscito poi dolorante alla caviglia sinistra dal prato del Parco dei Principi. La speranza è che non si tratti niente di grave, ma le prime sensazioni sono tutt'altro che positive. 

Mar 04 novembre 2025 alle 22:17
Autore: Stefano Bertocchi
