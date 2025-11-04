Finale di primo tempo drammatico per Achraf Hakimi, costretto a lasciare il campo in lacrime per infortunio al 48' della super sfida di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco a causa di un intervento folle di Luis Diaz (espulso da Mariani dopo la revisione al VAR): il colombiano, nel tentativo di bloccare la ripartenza dei parigini, ha falciato da dietro l'ex Inter, uscito poi dolorante alla caviglia sinistra dal prato del Parco dei Principi. La speranza è che non si tratti niente di grave, ma le prime sensazioni sono tutt'altro che positive.

Achraf Hakimi en larmes après un tacle assassin de Luis Diaz.



Probablement pas de CAN pour Achraf…



pic.twitter.com/8YLjCy0nBj — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) November 4, 2025