Dopo aver rincorso a lungo Ademola Lookman in estate, l'Inter potrebbe comunque andare alla ricerca di un attaccante in grado di saltare l'uomo e un profilo che emerge oggi su Tuttosport è quello di Giovane Santana do Nascimento, appena affrontato dai nerazzurri a Verona.

Ventun anni, proveniente dal Corinthians, ha segnato ai nerazzurri il suo primo gol dopo essere stato per nove giornate l'attaccante con più tiri senza aver mai segnato. Ha accumulato 15 tiri contro i 12 di Orsolini, servito 3 assist contro i 4 di Nico Paz e Vandeputte e ha 14 dribbling riusciti (è in top ten). Ha però perso 90 palloni, più di tutti. Ma è comunque un profilo che viene ad oggi monitorato e che a fine gara al Bentegodi ha ricevuto i complimenti di Chivu.